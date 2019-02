Carnevale Ceppalonese, appuntamento domenica 3 e martedì 5 I giovani del paese metteranno in scena la mascherata “L’Inganno di Rosina”

A Ceppaloni domenica 3 e martedì 5 marzo è in programma un doppio appuntamento con il Carnevale Ceppalonese. La locale Pro Loco, intitolata all’Ing. Pino Di Donato in collaborazione con l’Associazione Culturale Antigone, con l’ACR e il patrocinio del Comune, regalerà due giornate all’insegna della tradizione carnevalesca.

Torna l’arte scenica della “Mascherata” con i giovani del paese che metteranno in scena “L’Inganno di Rosina”, testo recuperato negli anni ’90 grazie al lavoro del compianto Pino Di Donato. Le “Mascherate” sono da sempre molto importanti per Ceppaloni essendo un momento di aggregazione soprattutto per i più giovani. “Stiamo lavorando per il futuro –spiega il presidente della Pro Loco Michele Iacicco- l’obiettivo è quello di ricostruire un gruppo di interpreti che possa dar seguito all’importante tradizione anche nei prossimi anni. Colgo l’occasione anche per ringraziare le altre associazioni che hanno sposato il progetto e con cui stiamo collaborando attivamente. Pensiamo che questa sia la strada giusta per fare qualcosa di concreto per Ceppaloni”.

Domenica alle 18:00 ci sarà il primo appuntamento con la sfilata in costume per le strade del paese a cui seguirà “L’Inganno di Rosina”.

Martedì programma ricco: dalle 15:30 in Piazza Carmine Rossi spazio ai giovani dell’ACR per la consueta festa carnevalesca; a seguire verrà premiata la mascherina più bella e andrà in scena la gara del migliaccio con l’elezione del vincitore.

La giornata continua con la mascherata “L’Inganno di Rosina” e con il funerale di Carnevale che chiuderà in serata una manifestazione a cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza.