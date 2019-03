Tutti in piazza per festeggiare il Carnevale Il bilancio della manifestazione organizzata dall'amministrazione in collaborazione con la scuola

"Ha riscontrato uno straordinario successo tra genitori e bambini il "Carnevale in Piazza Castello" organizzato a Puglianello dall'Amministrazione comunale in collaborazione con le locali succursali della scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria 'Manzoni'". Così gli organizzatori tracciano il bilancio della manifestazione che ha fatto registrare "grande partecipazione e divertimento con l'area giochi appositamente allestita, l'animazione per i bimbi con deejay, lo spettacolo di magia, gli artisti di strada e fiumi di caramelle e coriandoli per i più piccini. Intere famiglie festanti con i bimbi travestiti per l'occasione dalle maschere più disparate e con costumi prevalentemente legati a supereroi e principesse (ma anche alcuni molto originali di creazione artigianale) hanno affollato la piazza antistante il castello baronale, lasciandosi trascinare dalle musiche, dai giochi, dagli show e dalle esibizioni che man mano andavano in scena". Una festa per tutta la famiglia, dunque, che è riuscita a conquistare grandi e piccini.

"E' stata una fantastica giornata di festa - ha commentato il sindaco, Francesco Maria Rubano - che ha coinvolto in maniera attiva e propositiva la comunità, che ha apprezzato l'iniziativa e trovato ristoro e relax in una giornata interamente dedicata ai più piccoli. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare come amministrazione comunale in tutto ciò che realizziamo a scopo socio-pedagogico per una Puglianello unita, viva, cooperante e protagonista".

"Ringrazio le insegnanti della nostra scuola materna ed elementare - ha sottolineato il consigliere delegato all'Istruzione Antonello De Lucia - per la collaborazione prestata e per aver sensibilizzato le famiglie rispetto all'invito del sindaco e dell'amministrazione, in una splendida giornata che ha fatto registrare una presenza massiccia di papà, mamme e bimbi".