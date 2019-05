Uno spettacolo teatrale contro il gioco d'azzardo L'iniziativa dell'Istituto tecnico di Airola

Studenti in campo contro il gioco d'azzardo con uno spettacolo teatrale realizzato nell'ambito del progetto 'Fuori dai giochi'. Lo spettacolo, andato in scena al teatro comunale di Airola, rappresenta la fase conclusiva di un lungo percorso di preparazione, che ha visto protagoniste le classi quarte dell’Istituto tecnico economico del Lombardi di Airola. "Gli studenti - viene evidenziato in una nota - hanno portato in scena la simulazione di un processo penale sul tema del contrasto al gioco d’azzardo patologico, fenomeno che negli ultimi anni sta dilagando drammaticamente sul territorio. Perfetta la performance dei ragazzi che, in toga e in uno scenario da aula di Tribunale, hanno dato vita al dibattimento, ognuno nel suo ruolo di Collegio giudicante, Pubblico Ministero, Parte civile, Difesa, Imputato, testi. Il team di lavoro che si è impegnato durante l’intero anno scolastico nella preparazione dei discenti era formato da magistrati, avvocati e Docenti del Lombardi.

La giornata è cominciata con il saluto di benvenuto della Dirigente scolastica, Marilina Cirillo, del Sindaco di Airola, Michele Napoletano, e dell'assessore comunale alla Cultura, Angelina Capone. Dopo la rappresentazione degli alunni, il Vescovo di Cerreto Sannita, don Mimmo Battaglia, ha concluso i lavori invitando i ragazzi ad amare la vita, ad essere sempre se stessi, responsabili del loro agire. Grande ed attenta la partecipazione sia degli studenti che del pubblico presente in sala. Il team di lavoro era composto da: Anna Tirone, Luigi Iglio, Lucrezia D'Abbruzzo, Nunzia Meccariello, Elena Iavarone, Elisa Liberi, Antonia Meccariello, Carmelina Oropallo e Giovanni Palma".