Dopo l'ispezione necessari lavori nel punto di cottura scuola La comunicazione del Comune

Il Comune di Guardia Sanframondi comunica che, in seguito all’ispezione igienico – sanitaria effettuata presso il punto di cottura dell’Istituto Comprensivo Abele De Blasio, è stato rilevato che bisogna fare dei piccoli interventi di manutenzione. Intanto il refettorio, risultato idoneo all’ispezione, continuerà senza interruzione ad essere utilizzato per la somministrazione dei pasti. Il Comune, si adopererà nel giro di pochi giorni, a rendere il laboratorio cucina idoneo. L’espletamento del servizio mensa continuerà regolarmente fino al 23 maggio per la scuola primaria e secondaria di primo grado , in concomitanza con le elezioni europee. Invece, per la scuola dell’infanzia, il servizio mensa continuerà fino al 14 giugno così come previsto.