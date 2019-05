290° anniversario canonizzazione San Giovanni Nepomuceno Il programma religioso della festa che si terrà a Ponte

Partita a Ponte la festa per il 290° Anniversario della Canonizzazione di San Giovanni Nepomuceno organizzata dalle parrocchie Sant’Anastasia M. e Santa Generosa M. guidate da don Alfonso Calvano, dal comitato festa e in collaborazione con il Comune di Ponte. Il programma religioso è iniziato il 7 maggio con il cammino spirituale nella chiesa di Sant’Anastasia. Mercoledì 15 maggio alle ore 16,30 ci sarà la traslazione della statua del Patrono e alle 17,00 in via G. Uff. D. Ocone – Grotta della Madonna di Pompei - ci sarà l’accoglienza degli operatori del mondo agricolo e a seguire santa messa e benedizione dei prodotti agricoli. Giovedì 16 maggio è la giornata dello Spirito Santo: alle ore 8,30 e 9,30 celebrazione della santa Messa e alle ore 11,00 celebrazione solenne e amministrazione del Sacramento della Cresima, presieduta da sua Eccellenza monsignor Domenico Battaglia, Vescovo Diocesano e animata dalla corale ‘Stella Maris’. Alle ore 18,30 processione e alle ore 20,00 celebrazione della Santa Messa. Giovedì 16 maggio si alza il sipario sul programma ludico e ricreativo che si terrà in via G. Uff. D. Ocone.