Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco a Tocco Caudio Ecco le zone in cui è prevista l'interruzione idrica

"E' in programma venerdì a Tocco Caudioun intervento di manutenzione sulla rete idrica in località San Cosimo". A comunicarlo è la Gesesa, l'azienda che gestisce il servizio idrico precisando in una nota la necessità per effettuare l'intervento di "dover sospendere l'erogazione idrica dalle ore 10 alle 12 di venerdì, 24 maggio, nelle seguenti zone: Via La Riola, Via San Cosimo, Via Vigna e Via San Gaudenzio"