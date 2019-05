Incontro di artisti a Guardia Sanframondi Dal 31 maggio al 2 giugno la quarta edizione

Il Consorzio Centro Commerciale Naturale “Il Guardiolo” di Guardia Sanframondi nella Regione Campania organizza dal 31 maggio al 2 giugno il nono evento: la quarta edizione della manifestazione “Incontro di artisti a Guardia Sanframondi”.

Oggi, città europea del vino Sannio Falanghina 2019, Guardia sta vivendo un susseguirsi di eventi, manifestazioni e mostre. Il solo pensiero che nel non lontano 2013 anno di costituzione de’ “Il Guardiolo” di manifestazioni annuali che davano lustro a Guardia, vi era solo Vinalia. Oggi, si è diventati effervescenti con tanta voglia di enfatizzare la comunità di

Guardia Sanframondi. "Noi, come centro commerciale naturale “Il Guardiolo” – afferma il Presidente Filippo De Blasio – eravamo convinti che dal nostro impegno si evolvessero forti movimenti culturali e sociali e così si è verificato. Adesso, - continua De Blasio – bisogna sapere essere razionalmente uniti e far evolvere quanto già è esistente per integrare il nuovo in visione di una sempre migliore crescita della nostra comunità nel massimo dell’armonia".

La manifestazione “Incontro di artisti a Guardia Sanframondi” si programma sempre nello stesso periodo della Festa della Repubblica Italiana per tenere vivo il riconoscimento dato a Guardia Sanframondi nel 1988 in occasione dei festeggiamenti del quarantennale della Repubblica Italiana alla quale, Guardia partecipò all’esposizione al Quirinale dei piccoli e

grandi comuni più floridi economicamente d’Italia e anche in onore del nostro compaesano Alfredo Parente: filosofo, sostenitore e amico di Benedetto Croce; il tutto per dare linfa e vivacità a Guardia Sanframondi e ampliare l’offerta culturale e turistica del territorio rendendolo più attrattivo e di valore per i residenti e per i visitatori.