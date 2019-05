Spina ai sindaci: "Lavoriamo insieme per il Fortore" Il commento del presidente della comunità Montana all'indomani delle elezioni amministrative

All'indomani dell'esito delle operazioni elettorali per le amministrative in provincia di Benevento il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina, rivolge "i complimenti e gli auguri di buon lavoro ai nuovi sindaci ed amministratori eletti". E relativamente al comprensorio fortorino Spina si rivolge "ai nuovi sindaci Angelo Pepe di Apice, Roberto Cocca di San Marco dei Cavoti, Lucio Ferella di Baselice e Michele Leonardo Sacchetti di Montefalcone di Val Fortore". Il presidente inoltre nel ringraziare gli amministratori uscenti per la collaborazione negli anni trascorsi, commenta: “Quelli passati – afferma Zaccaria Spina – sono stati anni particolarmente gravosi per i Comuni e per gli enti locali, a causa di una normativa penalizzante che quotidianamente complica la vita di amministratori e dipendenti. Per il proseguo speriamo che tutti quanti insieme riusciremo sia a superare le difficoltà, sia ad individuare percorsi comuni per fronteggiare fenomeni di spopolamento, depauperamento demografico".