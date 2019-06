Terzo raduno di auto d'epoca a Ceppaloni e San Leucio Il percorso alla scoperta della storia

La terza edizione del raduno di auto d’epoca del Club Ruote Storiche di Benevento, retto dal professor Michele Benvenuto, propone un itinerario storico culturale passando, con un percorso a ritroso, da un territorio dell’Enclave Papalina al Feudo dei Normanni. Non meno importante e caratteristici sono “I Casali” ed il paesaggio collinare che rappresenta l’area più verdeggiante che si trova ad appena 5-6 Km da Benevento. "Quest’anno - viene evidenziato in una nota - nella III edizione si è voluto congiungere due località assai prossime ma notevolmente diversificate nei contenuti storici, di concerto con il Sindaco di San Leucio del Sannio, Nascenzo Iannace ed il Sindaco di Ceppaloni, Ettore De Blasio. Per questo motivo, la manifestazione interesserà tutta la giornata; Madrina della manifestazione sarà la Senatrice Sandra Lonardo. In mattinata ci si intratterrà in San Leucio del Sannio dove si potranno apprezzare luoghi di interesse storico e paesaggistico; dopo il pranzo la carovana muoverà alla volta di Ceppaloni attraversando Beltiglio, San Giovanni, per sostare nella Piazza Carmine Rossi con l’accoglienza del Sindaco e si proseguirà con la visita del Centro Storico e del Castello Normanno accompagnati da una guida turistica. Una passeggiata itinerante tra due epoche storiche diverse: il Papato da una parte con le sue storie ed i suoi reperti storici, le terre conquistate dai Normanni con il Castello che si affaccia sullo stretto di Barba su di un lato mentre ha di fronte il Castello di Chianche. I due Castelli sono separati dalla profonda gola scavata nei calcari dal Fiume Sabato ed antiche leggende parlano addirittura di una comunicazione sotterranea tra i due manieri".