Turismo a Cerreto Sannita, record di presenze Il bilancio dell'amministrazione comunale

"Record di presenze in visita alla città e al Museo della Ceramica di Cerreto Sannita". E' positivo il bilancio tracciato dall'amministrazione comunale di Cerreto Sannita che in una nota esprime "soddisfazione per l’affluenza di turisti alla città di fondazione titernina durante il periodo febbraio – maggio 2019. Sono state registrate circa millecinquecento presenze al Museo Civico e della Ceramica Cerretese; si è trattato per lo più di scolaresche e gite organizzate, ma numerosi sono stati anche i visitatori organizzatisi in proprio".

"Il Museo della Ceramica Cerretese - viene sottolineato nella nota - è ospitato nel settecentesco ex convento di Sant'Antonio e colleziona reperti ceramici che testimoniano la lunga storia della maiolica a Cerreto Sannita. Esso è costituito da quattro sezioni: la sezione di arte ceramica antica che raccoglie reperti databili dall'epoca romana alle manifatture tradizionali cerretesi d'età barocca sino al XIX secolo; la collezione Mazzacane, creata dallo storico Vincenzo Mazzacane e donata dai suoi eredi al comune; la sezione di arte ceramica contemporanea, che custodisce le opere degli artisti che hanno partecipato alle diverse biennali di ceramica organizzate a Cerreto Sannita e PresepiArte, che custodisce le opere donate dagli artisti partecipanti alla mostre annuali di manufatti artistici che legano tra loro innovazione e sperimentazione. Tutti i visitatori possono non solo ammirare le esposizioni permanenti ma anche le mostre temporanee, oltre ad assistere a dimostrazioni al tornio, di lavorazione dell’argilla e di pittura su ceramica, a cura dei maestri ceramisti cerretesi presso il laboratorio ubicato all’interno del museo. Cerreto Sannita, città di fondazione e della ceramica artistica tradizionale, è anche bandiera arancione del Touring Club Italiano i cui consoli e soci della Regione Campania si incontreranno sabato 15 giugno per una riunione di lavoro, mentre i loro accompagnatori potranno visitare “la città pensata”, ammirarne le bellezze artistiche e assaporare le tipicità locali".

"Questa in particolare - fanno sapere dall'Ente - è una settimana intensa per Cerreto: ricorrono infatti anche i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova, patrono della diocesi di Cerreto Sannita – Telese Terme – Sant’Agata de’ Goti. La città è in festa dal 10 giugno con l’accensione delle luminarie. Il 13 giugno alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo Battaglia; mentre la statua d’argento del Santo percorrerà le strade cittadine dopo la messa delle 19. Al rientro dalla processione sarà eseguito lo spettacolo piro musicale; la serata sarà poi allietata dal concerto bandistico Città di Bracigliano".