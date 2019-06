Puglianello: attivo servizio WhatsApp per i cittadini Filo diretto col Comune per novità e segnalazioni

Attivo il servizio WhatsApp per i cittadini di Puglianello, che in questo modo potranno avere un filo diretto con il Comune per restare sempre informati sui servizi e aggiornati sulle novità. Un modo semplice e veloce per conoscere notizie di interesse pubblico e ricevere comunicazioni sugli eventi più rilevanti in città. L’Amministrazione comunale invita tutti i residenti ad iscriversi al servizio, che è innanzitutto gratuito ed anonimo. Il numero di telefono del fruitore non può essere visualizzato fa altri iscritti al servizio in quanto inserito in una lista broadcast. Aderire è facilissimo: basta salvare nella propria rubrica il numero +39 0824 946588 e inviare, a questo stesso numero, un messaggio WhatsApp con scritto nome cognome e data di nascita dell’utente. Ad esempio: “MARIO ROSSI 22 06 1979”. Una volta inoltrato il messaggio, l’utente riceverà a sua volta un sms con la conferma dell’avvenuta iscrizione. “E’ un servizio innovativo che offriamo alla cittadinanza - spiega il sindaco Francesco Maria Rubano - e che nasce con l’intento di inviare comunicazioni importanti ai membri della nostra comunità. E d’obbligo precisare che si tratta di un servizio informativo, e che quindi sarà il Comune ad interagire con i cittadini e non viceversa. Messaggi, telefonate e videochiamate non riceveranno risposta. Il nostro intento è quello di tenere il più possibile aggiornati i cittadini sulle attività del Comune, sull’avvio di iniziative, per avvisi di un certo tipo. Desidero ringraziare il vice-sindaco Giuseppe Bartone per aver avuto l’idea e complimentarmi con lui per l’efficacia della stessa. La nostra squadra sta portando un grosso contributo in termini di innovazione e applicazione di nuove tecnologie”. Il servizio, almeno inizialmente, avrà cadenza settimanale: le notizie, in fase sperimentale, verranno inviate una volta a settimana, a meno che non si verifichino emergenze da comunicare tempestivamente. Conterrà sia info di servizio (scadenze, novità su fatti o eventi di interesse pubblico, ecc.) sia la notifica di appuntamenti. Ci sarà anche la possibilità di disiscriversi in qualsiasi momento, inviando sempre allo stesso numero un messaggio WhatsApp con scritto “CANCELLAMI”.