Universiadi a Durazzano, tutto pronto per gare di tiro a volo FOTO - Completati i lavori di rifacimento del manto stradale

E' iniziato il conto alla rovescia per le prossime Universiadi in Campania. Diverse le location sannite che saranno protagoniste dell'evento, tra cui il comune di Durazzano che ospiterà le gare di tiro a volo. “Il nostro Comune – fa sapere l'Ente - pur essendo più piccolo rispetto a tanti altri sarà protagonista principale con il Tiro a Volo Zaino che ospiterà le gare di tiro a volo, specialità Fossa Olimpica e Skeet con quasi 40 nazioni a contendersi la medaglia d’oro. In questi giorni l'amministrazione comunale e l'Asd Tiro a Volo Zaino stanno lavorando in sinergia per ricevere al meglio le delegazioni che si sfideranno per il podio più alto. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Crisci come programmato ha provveduto al completamento dei lavori di rifacimento del manto stradale che collega Durazzano con contrada Casanova (luogo dove è presente il Tav Zaino) allargando la strada in alcune parti e asfalto molte zone”. Il primo cittadino nei giorni scorsi ha svolto anche un “sopralluogo presso l’impianto completamente rinnovato con l’installazione dei pannelli delle Universiadi in varie zone del campo di tiro. Insomma la struttura è pronta ad ospitare i tiratori per questo evento straordinario per il territorio campano”.