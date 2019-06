"Città del vino, presto i seminari di approfondimento" "Continuano gli incontri per coinvolgere tutti i cittadini"

Continuano gli incontri programmati dall’Amministrazione Comunale di Guardia Sanframondi al fine di informare e coinvolgere tutti i cittadini nell’importante progetto di “Sannio Falanghina. Città Europea del Vino 2019”. "Sinora - viene evidenziato - sono stati sentiti in pubblica assemblea le venti cantine esistenti a Guardia, i numerosi imprenditori agricoli, i commercianti, gli artigiani ed i professionisti". E sottolineano: "Le decine di interventi proposti dai partecipanti hanno fatto cogliere l’opportunità di continuare senza sosta l’azione di informazione e partecipazione rispetto ai reali destinatari del riconoscimento che Recevin ha voluto tributare ai Comuni di Guardia Sanframondi, Castelvenere, Sant’Agata de’ Goti, Solopaca e Torrecuso. La grande forza innovativa che potrà derivare dalla super esposizione mediatica dei paesi della Valle del Vino e lo stesso obiettivo di adottare regole e statuti condivisi da parte dei 26 Comuni che hanno aderito al progetto, diventeranno privi di reale effetto se il tessuto sociale dei Comuni partecipanti non dovesse cogliere appieno la grande opportunità di cambiare in meglio le prospettive economiche del settore agricolo ed enogastronomico".

"Positivo - prosegue la nota - è il reale interesse di tutte le forze politiche e sindacali a cogliere l’occasione per imprimere una forte accelerazione alla necessità di cambiamento, infatti a livello istituzionale si è instaurato un clima particolarmente favorevole ed unitario che di certo consentirà di compartecipare e dare maggiore forza agli obiettivi in corso di condivisione. La difficoltà invece sta nel convincere i cittadini che, il Sannio ha tutte le potenzialità per svilupparsi e dunque comprendere che è realmente possibile restare a lavorare sul nostro territorio e investirvi le proprie risorse umane e finanziarie". Ed annunciano: "Dopo questo primo giro di incontri pubblici, che comunque hanno fatto seguito a svariate informative in Consiglio Comunale, e viste le proposte avanzate durante le discussioni, seguiranno seminari di approfondimento sui singoli temi: ambiente, sostenibilità, urbanistica, commercializzazione dei prodotti enogastronomici e turismo. E’ evidente che i Comuni destinatari del riconoscimento non possono ritenere di aver innescato un processo rivoluzionario, ma semplicemente ce la stanno mettendo tutta per dare un colpo di accelerazione ad una situazione economica stagnante che vede tanta gioventù istruita prendere la strada dell’emigrazione".