Puglianello tributa la ginnasta Lucia Cice, bronzo Uisp Alle nazionali di categoria juniores. Rubano: "Orgoglioso di lei"

Domani pomeriggio, alle ore 19.00, presso Villa Marchitto, il sindaco Francesco Maria Rubano e l’Amministrazione comunale di Puglianello conferiranno una pubblica onorificenza a Lucia Cice, campionessa nazionale Uisp 2019 alle parallele nella seconda categoria junior di ginnastica artistica e medaglia di bronzo al volteggio. La cittadinanza è invitata a partecipare. “Questo riconoscimento è doveroso - ha spiegato il primo cittadino Francesco Maria Rubano - per aver portato in alto il nome di Puglianello e per l’impegno e la caparbietà profusi nel raggiungere un risultato sportivo di elevatissimo spessore. Con orgoglio e fierezza, non potevamo sottrarci come città che ha dato i natali a Lucia”. “Siamo onorati di poter assegnare alla giovanissima Lucia questo pubblico riconoscimento per ciò che è stata capace di conseguire. Un traguardo di grandissima rilevanza - ha aggiunto il consigliere delegato allo Sport Arturo Lavorgna - che non può che renderci felici nel vedere una ragazza appartenente alla nostra comunità sul primo gradino del podio di una manifestazione nazionale di ginnastica. Un momento del genere è il minimo che possiamo fare per dirle grazie e testimoniare la vicinanza ed il supporto del Comune di Puglianello”.