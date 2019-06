Giornata mondiale del cuore, ecco gli eventi Nel castello medioevale la manifestazione dal titolo "Manteniamo giovane il nostro cuore"

E' in programma a Guardia Sanframondi la manifestazione dal titolo 'Manteniamo giovane il nostro cuore. Evento realizzato in occasione della XX 'Giornata mondiale per il cuore'. L'appuntamento è per mercoledì, 3 luglio, alle 17.30 nel Castello medioevale. “Il programma della manifestazione – annunciano gli organizzatori - prevede il conferimento dell’onorificenza di socio ad honorem a monsignor Domenico Battaglia, vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita - Telese - Sant’Agata dè Goti. A seguire, ci sarà la relazione del professor Luigi Matarazzo sul tema “La prevenzione cardiovascolare nei giovani”. Poi la consegna, ai partecipanti al corso BLSD, di un attestato di abilitazione internazionale per l'uso dei defibrillatori. Infine sono previsti i saluti di Carlo Labagnara, Presidente associazione 'Gli Amici del Cuore' e di Floriano Panza, sindaco di Guardia Sanframondi. Previsto un intermezzo musicale a cura della Corale Parrocchiale 'Cantate Domino in Laetitia' diretta dal maestro Sebastiano Curcuruto”.