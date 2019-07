#datecilestrade.4, domenica a San Giorgio la Molara Dibattito-confronto con esponenti del governo nazionale e del precedente governo provinciale

Il Movimento politico Culturale "San Giorgio domani" organizza per il quarto anno un'iniziativa di sensibilizzazione sulla questione viabilità, da qui l'hashtag #datecilestrade.4

Domenica 7 luglio alle 20,30 nell'Auditorium comunale di San Giorgio la Molara, prenderà vita un confronto a due voci tra Sabrina Ricciardi, senatrice Movimento 5stelle (membro 8a Commissione Permanente Lavori Pubblici del Senato) e Giuseppe Ruggiero (consigliere provinciale Partito Democratico, già consigliere nella precedente Amministrazione Provinciale a guida Ricci).

Da un excursus sui progetti avviati, in corso e/o programmati durante i precedenti governo di centrosinistra e Amministrazione Provinciale guidata da Claudio Ricci, alla fotografia dello stato ad oggi, un confronto diretto tra i protagonisti dell'attività di governo del prima e quelli dell'ora, tra il "cosa è stato fatto" e il "cosa si sta facendo".

Partendo da un inquadramento generale nazionale, il dibattito affronterà nel puntuale la viabilità locale e, in particolare, della fondovalle San Giorgio la Molara - SS90 bis per la quale sono già stati spesi negli anni oltre 30 miliardi di vecchie lire ma ad oggi non è ancora terminata e della SP 60 fino all'innesto con la 90 bis, entrambi oggetto di precedenti manifestazioni promosse dal Movimento San Giorgio domani negli scorsi 4 anni.