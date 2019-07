Taiani eletta presidente del Rotary Club Morcone - San Marco La cerimonia nel museo Modern di Palazzo Jelardi a San Marco dei Cavoti

E' Luisa Taiani Rotary la nuova presidente del Rotary Club Morcone - San Marco dei Cavoti. Nella romantica cornice del museo MODERN di Palazzo Jelardi a San Marco dei Cavoti, si è tenuta la cerimonia della consegna del Collare Rotariano a Luisa Taiani, neo designata presidente del Rotary Club Morcone - San Marco dei Cavoti.

Il passaggio delle consegne è avvenuto secondo il secolare protocollo del centenario sodalizio mondiale, in un'atmosfera non solo coinvolgente, ma di grande partecipazione, tanto dei soci dei vari Club intervenuti, quanto dei tanti amici invitati per seguire l'originalissimo evento. La neo presidente resterà in carica fino a luglio 2020. Un momento conviviale si è poi svolto in una struttura Cà del Re di Colle Sannita, che è la sede legale del Rotary. Il presidente uscente Angelo Finella, prima della consegna del collare, ha tracciato il bilancio delle attività portate avanti nel corso dell'anno.