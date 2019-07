Pedalata sannita, grande successo per la manifestazione Promossa dal Forum dei Giovani di San Leucio

"Successo straordinario per la prima edizione della “Pedalata Sannita” organizzata ieri dal Forum dei Giovani di San Leucio del Sannio e dal “Nuovo Pedale Sannita” con la presenza come co-organizzatori dei fondatori Valentino Paradiso, Leucio Iannace, Eugenio Zollo e Dennj De Nisi.

E’ stata una splendida giornata di sport e amicizia che ha visto la presenza di oltre 100 partecipanti che hanno scelto di pedalare insieme tra le colline di San Leucio del Sannio, Ceppaloni ed Arpaise. I bambini sono stati sicuramente i protagonisti principali di questa manifestazione che dopo l’ottima riuscita di quest’anno sarà sicuramente riproposta come dichiarato a fine manifestazione dagli stessi organizzatori.

Il programma è stato ricco e intenso grazie anche al supporto di tutte le attività commerciali coinvolte: partenza dalla piazza Giovanni Paolo II di San Leucio dove è stata proposta una mostra di foto storiche del ciclismo del passato a partire dagli anni ’60 fino ai giorni nostri con le foto della storica squadra ciclistica “Pedale Sannita”, la squadra del passato recente “Ciclistica San Leucio” e le vittorie del campione sanleuciano Antonio Marotti. Dopo la consegna delle magliette color arancio come la storica divisa del “Pedale Sannita”, la carovana è partita in direzione Arpaise dove c’è stata la prima sosta ristoro e le foto di rito nella piazza centrale davanti al Municipio. Seconda sosta con splendida accoglienza delle attività locali nella Piazza di Beltiglio e ritorno verso San Leucio per l’aperitivo in via Provinciale. Finale con pranzo nella sede del Forum dei giovani di San Leucio del Sannio in via Ferrovia. Premi degli sponsor assegnati ad estrazione a fine pranzo e una dolce conclusione con la tipica granita al limone vero e proprio vanto tra i prodotto tipici di San Leucio del Sannio".