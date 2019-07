A San Lorenzello la Banda della Polizia di Stato Per i festeggiamenti del 20 e del 21 luglio

Continuando la tradizione delle Grandi Bande Musicali Militari, San Lorenzello si prepara ad accogliere la Banda della Polizia di Stato, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

I festeggiamenti si apriranno sabato 20 luglio, alle ore 20.00, nella centralissima Piazza Cestari, con un omaggio delle autorità civili, militari e religiose alla lapide in memoria dell'Agente di P.S. Antonio Cestari e ai caduti laurentini delle grandi guerre, durante il quale sarà conferita la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato. Seguirà alle 21.00, il gran Concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, con musicisti appartenenti al Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Il complesso bandistico venne fondato nel 1928, il suo primo direttore fu il maestro Giulio Andrea Marchesini, il quale provvide a scrivere la marcia Giocondità che divenne la Marcia d'Ordinanza del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. La Banda musicale della Polizia di Stato da oltre 80 anni è un importante veicolo di divulgazione della musica in Italia e all'estero.

Composta da 105 esecutori guidati da un vice maestro e da un maestro direttore, tutti provenienti dai più famosi conservatori, partecipa con stile e bravura alle celebrazioni pubbliche più importanti, rappresentando degnamente la Polizia di Stato.

Le sue esibizioni, sia nei più celebri teatri che nelle piazze italiane e del mondo, sono particolarmente apprezzate. Con un vasto repertorio che comprende, oltre alle tradizionali marce militari, anche brani originali e trascrizioni di musica classica e contemporanea, la Banda contribuisce ad avvicinare i cittadini, attraverso la musica, al concetto di "polizia di prossimità".

L'alto profilo artistico delle sue interpretazioni e la qualità dei programmi proposti qualificano la Banda musicale della Polizia di Stato tra le migliori orchestre di fiati a livello internazionale. Con incisione di brani anche sui cd musicali prodotti dalla casa discografica: Edizioni musicali Wicky.

Le collaborazioni con artisti di fama internazionale come Claudio Baglioni, Mariella Devia, Leon Bates, Stefano Bollani, Amii Stewart ed altri grandi cantanti sono una testimonianza dell'alto livello qualitativo raggiunto anche nelle esecuzioni più impegnative.

Di grande rilievo sono anche i concerti tenuti con i cori delle più importanti istituzioni musicali, quali Teatro La Fenice di Venezia, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Regio di Torino, Teatro dell'Opera di Roma, Accademia di S. Cecilia, Teatro Massimo di Palermo. Da evidenziare le indimenticabili esibizioni anche all’estero, in particolare a New York, Washington, Gerusalemme, Oslo, Essen, Malta e Vienna. Nel 2015, il Premio Oscar Ennio Morricone ha definito la Banda Musicale della Polizia di Stato una vera e propria Orchestra di Fiati.

Direttore della Banda Musicale della Polizia di Stato, dal 1992 è il M° Maurizio Billi, con la quale ha eseguito in Italia e all'estero più di 500 concerti. L'interesse per la musica sinfonico-corale lo ha portato a realizzare numerose produzioni con complessi artistici delle principali fondazioni lirico-sinfoniche italiane, tra cui quelle dell'Accademia di Santa Cecilia, Opera di Roma, Comunale di Firenze, del Teatro Regio di Torino e di Parma e del Teatro Massimo di Palermo.

Tra i vari riconoscimenti, gli è stato conferito a Roma l'ambito "Premio personalità europea" per l'anno 2000 e 2009. Considerata una figura di riferimento nel panorama delle orchestre di fiati a livello internazionale, è membro della WEMA (Wind European Music Association) e direttore artistico del Festival e del concorso internazionale di composizione "Romualdo Marenco" ed è sovente invitato in giurie di numerosi concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione e composizione musicale. Nel 2004 gli è stato conferito dall'Accademia della musica valençiana il prestigioso titolo di accademico corrispondente.

Con la Banda Musicale della Polizia di Stato, considerata tra le migliori Orchestre di Fiati a livello Internazionale, è impegnato in una intensa attività di promozione e diffusione della musica originale per fiati contemporanea e del Novecento.

La giornata conclusiva domenica 21 luglio, invece, sarà allietata dal concerto lirico sinfonico ''Città di Montefalcione" ed in serata, sempre in piazza Cestari, alle ore 21.00, l 'Orchestra spettacolo tributo live Claudio Baglioni e a seguire, direttamente da Radio KissKiss Napoli l'irriverente e simpatico cabarettista Luca Sepe.