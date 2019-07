Olimpiadi dei Forum, ecco i vincitori A Morcone la quinta edizione della manifestazione

“La quinta edizione delle Olimpiadi dei Forum svoltasi nella location di Morcone ha visto la conquista dell'ambito trofeo al forum giovanile del comune di Apice, a seguire sul podio i forum di Morcone e di Sassinoro”. E' quanto comunicato in una nota in cui viene evidenziato: “L’evento ha visto la partecipazione di ben 16 realtà giovanili, proveniente da tutta la Regione, coinvolte per 3 giorni in ben 12 discipline sportive diverse: calcio a 5, green volley, laser tag, tennis, freccette, ping pong, basket, scacchi, calcio balilla, bocce, dodgeball e giochi senza frontiere. Tantissimi giovani hanno avuto modo oltre di confrontarsi sul piano sportivo, anche sul piano delle idee e dei progetti futuri, con questo evento si è potuto dar modo al consolidamento di una rete che ormai nel corso delle edizioni si sta consolidando e sta ottenendo risultati importanti. Agonismo, grinta, destrezza, tecnica… ma anche sport, divertimento, musica ed aggregazione e soprattutto tanta amicizia. Questi i fattori predominanti delle “Olimpiadi dei Forum 2019” che si sono svolte a nello scorso week end”.

“È stato bello – commenta la presidente del Forum dei Giovani di Morcone, Letizia Mazzucco - vedere il nostro territorio invaso da cosi tanti giovani provenienti da tutta la regione. Un momento di condivisione e di socializzazione di straordinaria intensità reso possibile soprattutto grazie al lavoro svolto dai giovani del Forum del comune di Morcone. Ringraziamo l’amministrazione comunale, la Pro Loco di Morcone, il Centro Fiere Morcone, il Forum Giovani della Regione Campania, il Csi di Benevento, il Coni di Benevento e la Fib Campania, tutti enti che ci hanno sostenuto, patrocinato e reso possibile la realizzazione dell’evento”. Mentre, il fondatore dell’evento Daniele Belmonte evidenzia: “Vedere crescere questa manifestazione da quando siamo partiti è una soddisfazione immensa, ormai l’evento ha raggiunto un’ affermazione a livello regionale. Sono stati tre giorni ricchi di emozioni e di sensazioni importanti, tra scambi di idee e di progetti e momenti di sport. Ringrazio tutti i forum partecipanti, ma soprattutto il Forum di Morcone per l’ottima organizzazione e l’intera comunità morconese per l’ospitalità e l’accoglienza. Siamo già a lavoro per il prossimo anno, vogliamo crescere sempre più e non fermarci qui”.