Successo per il primo Memorial Donato De Ieso Decine i ciclisti che hanno partecipato alla manifestazione

Grande successo per il “Memorial Donato de Ieso”, manifestazione ciclistica che si è svolta domenica 4 agosto a San Marco dei Cavoti. Sono stati circa ottanta i ciclisti che hanno voluto ricordare il loro amico della bicicletta scomparso improvvisamente a dicembre scorso.

A promuovere l’evento è stata l’Associazione sportiva Red Lions coordinata da Biagio Bruno.

“Una bella giornata di festa per onorare la memoria di Donato”, ha affermato il presidente che ha poi rimarcato: “E’ stato bello accogliere tanti ciclisti che hanno dimostrato affetto e stima nei confronti di Donato e della sua famiglia. Non lo dimenticheremo, anzi ci impegniamo a ripetere l’evento che è anche occasione di convivialità tra persone che amano la bicicletta e sanno coinvolgere mogli e figli”.