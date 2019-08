Compagnia S. Pio a Colle Sannita per la festa degli emigranti L'iniziativa promossa in occasione dell'evento dedicato a tutti i cittadini che vivono all'estero

Giornata conviviale al lago di Decorata, frazione di Colle Sannita per la Compagnia San Pio, guidata da Diego Ciullo, che ieri ha avuto l’opportunità di partecipare alla “Festa dei collesi nel mondo”: un’iniziativa dedicata a tutti gli emigrati collesi e loro familiari che vivono in Inghilterra, Australia e America. "Una comunità unita - viene evidenziato in una nota dell'associazione - che continua ad avere rapporti saldi e continui con tutti coloro che hanno lasciato questa zona del Sannio e che si ritrovano in estate. E’ stata anche l’occasione per approfondire con lo scrittore e storico Fabio Paolucci, la figura del figlio di un emigrante collese negli Usa, John Basilone, il quale si distinse nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Ciullo - prosegue la nota - si è intrattenuto anche con don Antonio Cerrone, parroco della chiesa di Circello e Decorata, con il sindaco di Colle Sannita Michele Iapozzuto e con l’assessore Antonio Zeolla, al fine di comunicare le recenti esperienze all’estero della Compagnia San Pio proprio con le comunità italiane presenti nel mondo".