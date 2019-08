Apre il presidio di continuità assistenziale a Cerreto Sannita Da domenica si parte. Tra qualche mese anche Solopaca

La Asl di Benevento comunica che da domenica 1° settembre sarà attivo il presidio di continuità assistenziale presso la struttura sanitaria della Asl di Cerreto Sannita. Potranno accedervi i cittadini di Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, San Lorenzello e San Lorenzo Maggiore. Resta attivo il presidio anche a Solopaca cui potranno accedere da Amorosi, Castelvenere, Paupisi, Puglianello, San Salvatore Telesino e Telese Terme. Il numero verde gratuito per entrambe le guardie mediche è l'800295771. Chiamandolo si attiverà la postazione di riferimento per competenza territoriale della centrale operativa. All'utente che, invece, non abbia bisogno di una visita domiciliare, ma voglia recarsi personalmente presso il presidio, l'operatore darà indicazione su quale presidio rivolgersi.

Per il presidio di Solopaca sarà attivo, per pochi mesi ancora, oltre al numero verde anche quello già esistente: lo 0824/977321.