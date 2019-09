Arpaise Cena in Bianco e Blu nel segno della comunità unità L'iniziativa della Pro Loco per trascorrere una serata insieme

Si è svolta ad Arpaise in una calda serata estiva, nello scenario della Piazza Matteo Renato Donisi, una cena bianca e blu promossa dalle donne di Arpaise, in collaborazione con la locale Pro loco "Generoso Papa",e con il patrocinio del Comune. Ad aprire la serata, i saluti del sindaco di Arpaise, Vincenzo Forni Rossi che ha salutato i presenti e si è complimentato per l'iniziativa.

Oltre al sindaco ed al presidente della Pro Loco, presente anche il parroco di Arpaise Don Albert Mwise e tantissimi cittadini che hanno tributato "Un plauso a chi ha ideato ed organizzato la manifestazione, che ha richiamato tutta la cittadinanza di Arpaise e tutti quelli emigranti che vivono lontano, ritornati nella propria terra per vivere la festa patronale in onore di San Rocco, e per poi ritrovarsi a cena". La serata è stata allietata da vari momenti musicali. Al termine della serata torta da record per tutti i partecipanti.