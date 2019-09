Una borsa di studio dedicata a Norman Zarcone Per gli studenti dell’I.I.S. Galilei-Vetrone di Guardia Sanframondi

Nell’ambito delle molteplici attività culturali promosse dalla Casa di Bacco vi è anche la decisione di istituire una borsa di studio in memoria di Norman Zarcone (filosofo, giornalista, musicista) e riservata per gli studenti più meritevoli iscritti all’Istituto Tecnico Agrario Galilei-Vetrone indirizzo Viticoltura ed Enologia di Guardia Sanframondi.

Per la cerimonia di consegna della suddetta borsa di studio si è deciso di organizzare la prima edizione della “Giornata del Merito” a Guardia Sanframondi in memoria di Zarcone e del suo sacrificio per l’affermazione del merito come criterio di scelta e valutazione dentro e fuori il mondo dell’università.

L’appuntamento è fissato per venerdì (13 settembre) alle ore 11 nella suggestiva location della Casa di Bacco in piazza Castello a Guardia Sanframondi alla presenza della Dirigente Scolastica Angela Maria Pelosi.

L’incontro sarà caratterizzato dalla proiezione del film su Norman Zarcone “Un cielo senza stelle”.

“Questa borsa di studio del valore di euro 500 -dichiara Fiorenza Ceniccola, amministratrice della Casa di Bacco- vuol essere un piccolo ma, concreto, segno di aiuto al percorso di studio di ragazzi che hanno lavorato con costanza, sacrificio e dedizione per il raggiungimento dei loro obiettivi. I talenti sono un dono per l’umanità e non vanno persi né mortificati, ma il rischio è quanto mai attuale in assenza di un adeguato sistema di meritocrazia, che attiri i giovani più dotati fermando

l’emorragia di cervelli in fuga”.