Domani a Colle Sannita manifestazione "Pubblica è l’Acqua" La nuova amministrazione comunale non rinnoverà la concessione con Gesesa

Il Comitato Sannita Acqua Bene Comune, con il comune di Colle Sannita ha organizato per domani alle 18, presso la sala Consiliare comunale una manifestazione dal titolo “Pubblica è l’Acqua” per sostenere la decisione della nuova amministrazione di non rinnovare la concessione ad Acea/Gesesa per la gestione del servizio idrico. Interverranno nel dibattito il sindaco di Colle Michele Iapozzuto, Pasqualino Cusano sindaco di Sassinoro, Giovanni Seneca del comitato Abc, l’avvocato Massimo Di Tocco e Luigi Panaggio presidente del consorzio di Fragneto. Il dibattito sarà moderato da Luigi De Giacomo segretario nazionale del Comitato Rodotà. È prevista la partecipazione di padre Alex Zanotelli, missionario comboniano. “La decisione del Comune Sannita di ritornare all’Acqua pubblica – spiegano dal Comitato -, rispettando il referendum costituzionale del 2011 e la volontà di 27 milioni di italiani, è la dimostrazione che è possibile tenere l’Acqua fuori dal profitto e dalle logiche di mercato. L’acqua è un bene comune e non appartiene alle multinazionali. È compito della buona politica mettersi al servizio dei cittadini per una corretta gestione dei beni comuni.