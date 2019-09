Oggi a Moiano la giornata di prevenzione contro tumore al seno Il progetto dell'associazione Underforty Woman Brest Care Onlus

Anche quest'anno a Moiano si è svolta nuovamente la giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Nello studio messo a disposizione dal dottor Giacinto Buonanno, infatti, si è tenuta la campagna di informazione e sensibilizzazione alla prevenzione con visite senologiche effettuate gratuitamente. Progetto portato avanti dall'associazione Underforty Woman Brest Care Onlus della presidente Maria Conte.

Tante le donne che hanno deciso di partecipare sottoponendosi alle visite senologiche. E' stato il dottore Michele Maresca ad effettuare gli screening con ecografia e visita. Un progetto che ormai da anni è possibile anche grazie alla collaborazione di Mariateresa Meccariello, promotrice del progetto Smack (Still Marvellous After Cancer Knock, letteralmente "Ancora meravigliosa nonostante la percossa del cancro"). Iniziativa vissuta con soddisfazione dalle donne che si sono sottoposte gratuitamente alla visita grazie all'associazione Underforty che, con il presidente Maria Conte e con il direttore scientifico dottor Massimiliano D'Aiuto, senologo ed oncologo ringraziano i dottori Buonanno e Maresca e l'instancabile Meccariello per l'organizzazione.