Videosorveglianza, il regolamento approda in aula L'appuntamento per sabato 28 settembre

Approderà presto in consiglio comunale il regolamento per il funzionamento del sistema di videosorveglianza. L'argomento sarà al centro di una seduta consiliare monotematica, convocata dal sindaco Giampietro Roviezzo per sabato 28 settembre con inizio dei lavori stabilito alle ore 18.

"Il progetto videosorveglianza - viene evidenziato in una nota dell'Ente - prevede l'entrata in funzione di telecamere lungo le vie Campolongo, Schito, Pantano, Variante, Cavarena e Mosca nonché lungo la strada provinciale 47, in contrada Cortecalce, lungo la via Bacile, presso il cimitero vecchio (due punti) ed in corrispondenza dell'ingresso della scuola. Ed, ancora, via Vignale, la rotonda di via Carre (tre telecamere), piazza Carre, località San Pietro, l'incrocio prossimo al Municipio, piazza Perone (due punti), la chiesa di San Nicola di Bari, piazza Fontana (in numero di due), il campo di calcio e la sede municipale. In tutto 21 punti del territorio presso i quali verranno installati complessivamente 26 occhi, alcuni dei quali di contesto ed altri atti alla lettura delle targhe ed alla annessa rilevazione di aspetti di criticità connessi a furto dei veicoli o ad irregolarità assicurative e di revisione. Prevenzione di fenomeni di microcriminalità e di atti vandalici nei confronti di siti sensibili: questi i motivi di un'attività che avrà la sua base presso il Comando della Polizia municipale".