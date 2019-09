Ponte, rinnovata la segnaletica Il maggiore Mottola descrive gli interventi effettuati

Pochi giorni fa sono terminati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nel centro abitato pontese. E a descrivere gli interventi effettuati è Il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Ponte, Maggiore Giuseppe Mottola responsabile del Settore Vigilanza: “Abbiamo da poco realizzato il rifacimento della segnaletica orizzontale dando chiaramente priorità agli attraversamenti pedonali, agli stalli di sosta, in particolare agli stalli per disabili, agli incroci, alle linee di mezzeria, alle canalizzazioni, agli “stop””.

“Continueremo a lavorare al servizio dei cittadini che ci chiedono il rispetto delle regole civili e della sicurezza stradale. Le nostre priorità - dichiara ancora Mottola - sono la tutela e la sicurezza dei pedoni. La segnaletica stradale è importante consente di rendere maggiormente sicure le strade e di accrescere la sicurezza dei pedoni nonché il decoro urbano”.

Il Maggiore Mottola evidenzia che dopo circa 10 anni, in Piazza Fontana Longa, area adibita al mercato infrasettimanale del venerdì, è stato effettuato un importate intervento con una nuova tracciatura degli stalli destinati ai banchi di vendita, ai magazzini mobili.

“Tale intervento - spiega Mottola - consente di avere costantemente un quadro chiaro e completo relativamente alle presenze ed al corretto posizionamento degli operatori. La modifica ha consentito di avere corridoi più ampi per i pedoni e l’accesso in caso di necessità di eventuali mezzi di soccorso. Inoltre è stata rifatta tutta la segnaletica orizzontale al parcheggio del Cimitero e una nuova segnaletica al “Senso Unico” di Via Roma, istituito con ordinanza n° 48, del 26 Settembre 2018, a firma del Maggiore Mottola.

Ringrazio l’Amministrazione Comunale che nonostante le tante esigenze presenti sul territorio ha dato priorità e consentito di poter realizzare i lavori relativi alla segnaletica stradaleorizzontale, in quanto con deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 26 Luglio 2019, ad oggetto: “presa d’atto rinuncia indennità di funzione Sindaco, Vice Sindaco e Assessore – Destinazione”, hanno destinato la somma complessiva di € 15.908,48, scaturente dalla rinuncia suddetta, ripartita in varie prestazioni, tra cui € 6.100,00 (seimila/100), per prestazioni di servizi segnaletica stradale orizzontale, affidate al Responsabile del Settore Vigilanza.

L’Amministrazione Comunale di Ponte - conclude Mottola - ha posto un altro importante tassello in materia di sicurezza stradale perché sono stati eseguiti i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, lavori importanti per dare maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada. Il sindaco Marcangelo Fusco può essere soddisfatto”.