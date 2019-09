"Niente soldi, Luci d'Artista non si farà, De Luca ci aiuti" L'appello di Lavorgna di San Lorenzello per la manifestazione omonima a quella salernitana

Pochi soldi e una manifestazione storica, e in grado di attrarre diversi turisti (anche 50mila in una sola edizione), a rischio.

E' l'allarme che arriva da San Lorenzello per “Luci d'Artista”, manifestazione omonima a quella salernitana anche in termini di successo di pubblico. Per questo il sindaco di San Lorenzello Antimo Lavorgna ha scritto all'assessore regionale al Turismo Matera e all'assessore De Luca per chiedere un contributo all'organizzazione: “Ci sono grosse difficoltà e disagi per l'organizzazione dell'iniziativa Luci d'Artista 2019. E' una manifestazione che negli anni precedenti ha riscosso un grande successo, animando per oltre quaranta giorni il centro storico di San Lorenzello, con i visitatori che nel 2018 hanno superato le 50mila presenze. Quest'anno non potrà essere organizzata per carenza di risorse: il costo dell'iniziativa è estremamente elevato e per questo è necessario sostenerla con un contributo regionale specifico. Magari la nostra manifestazione potrà anche essere gemellata con quella di Salerno, di cui il Governatore è stato promotore. Ci aiuti a illuminare anche San Lorenzello”.