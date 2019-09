Puglianello, comune chiede inserimento area Asi in piano Zes Il sindaco Rubano: insediamenti produttivi sarebbero opportunità per i giovani

L’area Asi di Puglianello, localizzata in via Barrata, verso l’ingresso nel Piano Strategico delle ZES (Zone Economiche Speciali). La Giunta comunale di Puglianello ha difatti approvato un provvedimento nel quale chiede al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Campania di inserire nel decreto ZES, come integrazione allo schema già approvato, la zona industriale del paese. Un passaggio importante che consentirà di implementare lo sviluppo della suddetta area attraverso nuovi investimenti grazie a strumenti di agevolazione e semplificazione quali burocrazia zero, riduzione della pressione fiscale e moltiplicarsi delle infrastrutture. “Il provvedimento - spiega il sindaco Francesco Maria Rubano - è un’importante occasione per favorire gli insediamenti produttivi e di conseguenza una reale opportunità di occupazione per i tanti giovani che sono costretti a lasciare le piccole realtà per trovare lavoro in altre zone d’Italia o all’estero. Potrebbe rappresentare anche un’azione concreta contro la desertificazione delle zone interne della Regione Campania. L’area Asi di Puglianello sarà infrastruttura mediante un importante intervento che darà futuro, finalmente, ad una zona senza speranza. L’area Asi sarà collegata all’area industriale già presente nel nostro territorio già oggetto di interventi di riqualificazione ed ampliamento con diversi progetti finanziati dalla Regione Campania e puntualmente realizzati, è già sede di insediamenti produttivi di buone dimensioni, molti dei quali proprio in prossimità dell’Area Asi. Per incentivare ulteriormente l’approdo di nuove aziende è in fase di realizzazione anche un protocollo d’intesa con Confindustria Benevento per il quale stiamo redigendo la convenzione”. Soddisfazione è stata espressa anche dalla consigliera delegata alle Attività Produttive Anna Franco (nella foto). “Il Comune di Puglianello - sottolinea la Franco - è dotato di un elevato livello infrastrutturale, in quanto importante snodo di collegamento, grazie alla statale 372 Caianello/Benevento e per la prossimità alla statale Fondo Valle Isclero, entrambe arterie configurate, a livello nazionale, preziose per il collegamento con le principali aree produttive nonché per la prossimità alla costruenda linea alta velocità Amorosi/Telese. Si trova quindi in una posizione baricentrica per favorire il veloce trasporto delle merci e delle produzioni ed è quindi molto appetibile per nuovi insediamenti”.