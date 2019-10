A Telese Terme attivo asilo nido comunale Potrà ospitare 18 bambini da 0 a 3 anni

Nel comune di Telese Terme è stato attivato per tutto l’anno scolastico 2019/2020 il micro-nido d’infanzia che potrà ospitare bimbi da 0 a 3 anni, fino ad un numero massimo di 18, che potranno usufruire anche del servizio mensa.

Il servizio è stato fatto partire dall’Ambito Sociale B04 di Cerreto Sannita ed è gestito dalla Cooperativa sociale “La Meridiana” di Benevento, aggiudicataria del bando di gara. Il servizio di gestione micro-nido d’infanzia sarà svolto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con un orario di apertura di otto ore giornaliere (dalle ore 8,00 alle 16.00) nei locali della struttura comunale denominata “L’Abbraccio” in Via E. de Filippo.