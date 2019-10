Alunni alla scoperta del Parco regionale Taburno - Camposauro Al via il percorso di educazione ambientale

“Alla scoperta del Parco Regionale Taburno - Camposauro“. E' il tema del percorso di educazione ambientale rivolto alla scuole che si svolgerà venerdì, 11 ottobre, alle 10 nell'aula magna dell'Istituto comprensivo statale di Ponte. "All’incontro - spiegano gli organizzatori - destinato agli studenti delle classi prime delle scuole secondarie di Ponte, Paupisi e Torrecuso parteciperanno il dirigente scolastico Marlène Viscariello, il responsabile del progetto “Svegliamo la Dormiente” Camillo Campolongo, il responsabile delle azioni per le scuole Olga Addimanda, il docente Raffaela Raiola, il sindaco di Ponte Marcangelo Fusco, il sindaco di Paupisi Antonio Coletta ed il sindaco di Torrecuso Angelino Iannella. L'incontro rientra nell’azione di 'Educazione scolastica' del progetto per la conservazione della biodiversità dell’area del massiccio del Taburno Camposauro 'Svegliamo la Dormiente' sostenuto da Fondazione con il Sud e promosso dall’Associazione Wwf Sannio in partenariato con Ente Parco Regionale del Taburno – Camposauro".