Da stasera a Morcone sospensione idrica notturna Il provvedimento di Gesesa a causa del deficit fisiologico delle sorgenti

La Gesesa comunica che a causa di una evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico delle sorgenti che alimentano i serbatoi a servizio del comune di Morcone, e da un eccessivo assorbimento in distribuzione sarà costretta ad effettuare la chiusura notturna da stasera 14 ottobre, tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 6.00 del mattino successivo.

Verranno chiusi i seguenti serbatoi: - Serbatoio Buchicchi che alimenta le utenze della zona Buchicchi; - Serbatoio Cuffiano che alimenta le utenze del centro abitato di Cuffiano, Zona Pagliarelle e zona Cimitero Cuffiano; - Serbatoio Brecarelle che alimenta le utenze della zona Coste, zona Galli e zona ex edificio scolastico Coste; Serbatoio Canepino che alimenta le utenze della zona Colle Meo, Piano Viola, Stazione S. Croce, e utenze lungo via Provinciale per S. Croce fino all’ex edificio scolastico.

Gesesa si scusa per i disagi arrecati alle utenze, non imputabili alla propria volontà di gestione e ricorda, inoltre, che è sempre attivo il numero verde emergenze e guasti 800 51 17 17 e che tutti gli aggiornamenti saranno comunicati in tempo reale sulla pagina Facebook e il sito web.