Lotta alla contraffazione: incontro al Carafa Giustiniani "Diritto d'Autore e diritto industriale" il filo conduttore dell'evento

Importante incontro sulla lotta alla contraffazione all'Istituto Carafa Giustiniani di Cerreto: "Per accrescere la sensibilizzazione dei cittadini, ed in particolare dei più giovani, spesso inconsapevoli o comunque poco consapevoli delle implicazioni e dei gravi danni conseguenti all’acquisto illecito di beni contraffatti, al fine di innescare un cambiamento culturale nelle abitudini d’acquisto, ritenuto fondamentale nelle politiche nazionali di lotta al mercato del falso ed attivare azioni di informazione e sensibilizzazione il nostro Istituto organizza, in sede, alle ore 9,30 del 29 ottobre 2019, un convegno dal titolo:

DIRITTO D’AUTORE E DIRITTO INDUSTRIALE

Vista la rilevanza della tematica e tenuto conto della qualità dei relatori, tale evento, rivolto anche agli studenti delle classi quinte, costituirà un importante momento di riflessione per lo sviluppo e l’approfondimento delle competenze chiave di cittadinanza".