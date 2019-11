Apice ha onorato i Caduti, ieri la cerimonia | FOTO Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze armate

La Comunità di Apice nella mattinata di ieri ha onorato i Caduti per la Patria. Le cerimonie hanno avuto inizio alle 8.45 con l'accoglienza delle autorità e dei partecipanti nella Sala Consiliare. A fare gli onori di casa il sindaco Angelo Pepe con consiglieri e assessori. A seguire la visita presso l'Associazione dei Caduti e dispersi in guerra e il corteo accompagnato dalla Banda musicale “Città di Apice che hanno preceduto la Messa celebrata nella chiesa Santa Maria Assunta e San Bartolome da don Crescenzo Rotondi. La cerimonia è poi continuata in piazza della Ricostruzione con i discorsi celebrativi delle autorità presenti e la deposizione di una corona di Alloro prima della visita nel cimitero per commemorare i caduti.