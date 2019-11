Una pianta d'olivo per la Festa dell'Albero L'iniziativa della scuola primaria Falcetti di Apice

Sensibili al dettato di Legambiente e coerenti con l'inclinazione personale, sociale, didattica, le classi prime della scuola primaria Falcetti di Apice aderiscono alla Festa dell'Albero 2019 che, come ogni anno, si celebra il 21 novembre. L?istituto comprensivo ha organizzato una vera e propria giornata della memoria verde perché “sia affermato con forza l'indispensabile ruolo dell'albero quale elemento naturale in grado di migliorare la qualità della vita, favorire la felicità, rendere più attraente il paesaggio”.

L'appuntamento – per la comunità scolastica e la cittadinanza - è per le ore 10 del prossimo 21 novembre nei pressi dell’Istituto Scolastico per la messa a dimora di un albero di olivo “e celebrare, in questo modo, la sacralità delle piante che sono la spina dorsale del corpo del pianeta. I bimbi, che oggi hanno sei anni, potranno, nel tempo, parametrare, attraverso la crescita dell’alberello, l’evoluzione del loro stesso percorso conservando, caro alla memoria, il legame con la loro terra”.