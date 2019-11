Prevenzione, Guardia Sanframondi si tinge di rosa Domani la giornata di “prevenzione, conoscenza e territorio “.

Guardia Sanframondi si tinge di rosa, in questo anno ricco di eventi legati al vino ed alla gastronomia, continua l'azione delle “donne per le donne".

Dopo l'avvio della costituzione della “Consulta delle donne", le stesse partecipanti, su iniziativa del Consigliere Giulia Falato, promuovono una giornata di “prevenzione, conoscenza e territorio “.

“Sappiamo - ribadisce Giulia Falato - che la Consulta non è ancora formalmente operativa ma, crediamo che questo sia un modo per promuovere la stessa fattivamente, per spiegare che, le donne, possono smuovere tutti i canali utili e costruire tutte le iniziative volte a valorizzare e tutelare i diritti e le posizioni relative le pari opportunità, facendo leva su una costituenda “rete rosa che ormai abbraccia più di venti paesi della valle telesina ed oltre.

Un gruppo affiatato che sarà presente, con le sue amministratrici e sostenitrici all'evento di domani, presso il Castello di Guardia Sanframondi, alle ore 10.00.

Nella mattinata, un dibattito sulla prevenzione, sulla importanza di promuovere iniziative legate alla salute ed al benessere su tutto il territorio.

Interverranno: il sindaco Floriano Panza, Mario Vittorio Nicola Ferrante, Direttore A.O. R. N. “San Pio” di Benevento; Gennaro Volpe, Direttore Asl di Benevento; Concetta Conte, Direttore Sanitario Asl di Benevento; Antonio De Vizia, gruppo “De Vizia sanità”; Carlo Iannace che insieme al dottor Alessandro Rosa visiterà le pazienti dalle ore 10.30 alle ore 16.00.