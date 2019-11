Ceppaloni, Tartufo al borgo sbarca a Napoli Una delegazione a Napoli per il pregiato tubero bianco

Tartufo al Borgo, la manifestazione del comune di Ceppaloni dedicata al bianco pregiato, sta per dare il via alla sua seconda fase. Dopo gli appuntamenti di fine estate, l’organizzazione è pronta per vivere altre quattro intense giornate. Domani, domenica 24 novembre, si parte da Napoli, precisamente da via Scarlatti dove fin dalla mattina verranno messi in esposizione i prodotti tipici di Ceppaloni.

"Ceppaloni - evidenziano gli organizzatori - è l’unico comune in Campania a poter vantare il riconoscimento di città del tartufo bianco pregiato. La trasferta partenopea rappresenta una grande occasione per far conoscere questo prodotto anche nel capoluogo di regione". Un'occasione importante per il territorio, dunque, rispetto alla quale il sindaco Ettore De Blasio sottolinea: “Saremo presenti con i nostri prodotti tipici locali dai vini, con la “Coda di Volpe” vitigno tipico del nostro territorio, fino al tartufo che per noi rappresenta l’eccellenza e uno dei prodotti più ricercati e apprezzati del panorama culinario”. Dopo la bella esperienza del Fico Eataly, dove il tartufo bianco di Ceppaloni, presentato dalla sua delegazione, ha avuto un grande successo insieme agli altri prodotti tipici, questa volta il banco di prova sarà Napoli. Appuntamento che anticipa di una settimana quello che andrà in scena sul “Castello Medioevale” di Ceppaloni sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre quando si potrà degustare il tartufo bianco, e la data dell’8 dicembre quando nella frazione di Beltiglio si svolgerà l’ultima data di un evento che è iniziato nello scorso mese di agosto.