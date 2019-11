Sciame sismico, martedì scuole chiuse ad Apice L'ordinanza del sindaco Angelo Pepe

Il sindaco di Apice, Angelo Pepe, in seguito allo sciame sismico che da alcune ore sta interessando con scosse superiori al magnitudo 3 il Sannio, ha emanato l'ordinanza di chiusura in via precauzionale di tutte le scuole sul territorio di Apice. Nelle prossime ore anche presso le scuole del comune di Apice saranno effettuati sopralluoghi e verifiche per scongiurare eventuali danni.