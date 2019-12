Valle Telesina, al lavoro per Consulta donne sovracomunale Incontro a Guardia Sanframondi tra le amministratrici dei centri della zona

Donne amministratrici al lavoro per istituire una consulta sovracomunale che punta a realizzare una azione congiunta e condivisa che parte dalle “donne per le donne" ed estende la propria azione alla tutela dei diritti di genere ed alla garanzia delle pari opportunità in ogni ambito. Qualche giorno fa, presso la sala consiliare del comune di Guardia Sanframondi, le amministratrici dei comuni della valle telesina si sono incontrate per mettere un punto e fare una ricognizione sullo stato dell'arte nel percorso di istituzione delle consulte comunali, avviate nei comuni aderenti al progetto.

Già precedentemente, c’era stato un incontro presso la casa comunale di Telese Terme. L’obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di realtà territoriali in modo da rendere l'azione della consulta e delle consulte forte e capillare. Tante le iniziative che partiranno proprio in questi giorni, a seguito delle celebrazioni di novembre, mese dedicato alle tematiche “rosa" su ogni fronte. L'entusiasmo e la necessità di essere operative, spinge questo gruppo di lavoro verso il raggiungimento di una condivisa programmazione, aperta alle idee ed ai suggerimenti di quante faranno parte delle consulte comunali e della consulta sovracomunale. Tante le amministratrici coinvolte. Tutte le donne possono partecipare ed iscriversi.