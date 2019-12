Anche Puglianello regala borracce agli studenti Dopo Montesarchio anche il Comune di Rubano va verso il plastic Free

Anche il Comune di Puglianello sarà presto “plastic free”. Dopo Montesarchio, che domani consegnerà le borracce agli studenti, anche il Comune guidato da Rubano farò lo stesso. E’ difatti prevista per metà gennaio la consegna delle borracce in materiale non plastico agli studenti delle scuole cittadine. Lo ha deliberato nei giorni scorsi la Giunta presieduta dal sindaco Francesco Maria Rubano nei giorni scorsi, su proposta del vice-sindaco e assessore all’Ambiente Giuseppe Bartone e sollecitazione della consigliera delegata all’Attuazione del Programma Anna Franco. “E’ negli obiettivi di questa amministrazione - ha spiegato Bartone - volgere particolare attenzione ai cambiamenti climatici ed all’inquinamento causati anche da un uso smodato della plastica. Questo è un tema caldissimo, che non può più essere più ignorato nelle agende dei comuni. Il principale modo per contrastare gli anzidetti fenomeni, è la riduzione dell’utilizzo di oggetti di plastica: nelle scuole si fa largo uso di bicchieri di plastica che potrebbero agevolmente essere eliminati attraverso l’utilizzo di borracce in materiale non plastico laddove, peraltro, le bevande hanno uno stato di conservazione decisamente migliore. Ogni borraccia permette di non immettere nell'ambiente 80 grammi di Co2 ogni volta che la utilizziamo: per questo abbiamo deciso di dare un segnale forte e aderire all’iniziativa ‘We Are Plastic Free’. Ringrazio il sindaco Francesco Maria Rubano e l’intero gruppo di maggioranza per aver assecondato questa idea”. “Il Comune di Puglianello - ha aggiunto Anna Franco - non insensibile alle problematiche relative all’uso esagerato dei materiali plastici in cui sono serviti spesso cibi e bevande, intende sensibilizzare ancor di più su tale argomento la cittadinanza tutta, e pertanto vuole acquistare e donare ai bambini delle scuole comunali una borraccia dalle eleganti finiture, in materiale non plastico che possa sostituire le bottigliette ed i bicchieri in plastica. Siamo sempre in prima linea quando si tratta di aprirsi all’ecosostenibilità”. Le borracce sono realizzate in tritan, un materiale di ultima generazione lavabile in lavastoviglie, un polimero che non contiene sostanze chimiche e tossiche ed è ecologico e resistente alle temperature. A Puglianello inizia un processo culturale innovativo. La consegna delle borracce ai ragazzi delle scuole è un primo passo e serve per educare i bambini ed attraverso loro i cittadini ed i residenti alla riduzione dell'utilizzo di plastica.