Limatola, straripa Tiso. Il sindaco: chiediamo stato calamità Parisi "Abbiamo sollecitato invano intervento del Genio civile"

"Siamo al cospetto di una situazione estremamente grave". Il sindaco di Limatola, Domenico Parisi, a segnalare la situazione emergenziale che si sta riscontrando sul territorio cittadino per effetto delle precipitazioni atmosferiche. Oggi pomeriggio è straripato il canale Tiso.

"Chiederemo lo stato di calamità", evidenzia il primo cittadino che, a fronte delle prime previsioni poco favorevoli sul fronte meteo, si era attivato già nel pomeriggio di ieri, attraverso i canali social ed il sito istituzionale del Comune, nell'allertare la popolazione.

"Spiace tuttavia segnalare - commenta il sindaco - come il grosso dei disagi sia stato determinato dallo straripamento del corso d'acqua Tiso, ramo che è di competenza del Genio civile. Più volte avevamo segnalato a questo Ufficio la necessità di intervenire al fine di una adeguata attività di manutenzione. Purtroppo senza ricevere interventi concreti". "Intanto - si avvia a concludere Parisi - stiamo fronteggiando questa emergenza, che non ha precedente alcuno nella nostra realtà, con mezzi locali e con l'opera degli uomini della Protezione civile-Fides, dei Vigili urbani e dei cittadini. A tutti loro, che sono all'opera da questa mattina, rivolgo ringraziamento per l'impegno e l'alto senso civico profusi"