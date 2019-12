Dal presepe vivente itinerante al concerto di Capodanno Le manifestazioni natalizie a Cerreto Sannita

Sempre più fitto il calendario degli eventi natalizi a Cerreto Sannita. Domani va in scena la tradizionale rappresentazione del Presepio Vivente organizzato dal Comitato Festa Sant’Anna. Si tratta della sesta edizione della manifestazione ormai radicata nella cultura popolare di Cerreto. Si parte dalle ore 11.30 presso la Chiesa di San Gennaro con l’apertura ufficiale della kermesse, proseguendo poi col corteo verso piazza Roma, con la Presentazione al Tempio e l’Annunciazione. Si arriva poi Largo San Rocco dove è in programma l’Incontro dei Magi con Erode. Dalle 14.00 in poi è previsto un servizio navetta che condurrà tutti a Cerreto Vecchia dove ci saranno prima l’Annunciazione e poi l’Incontro tra Maria e Giuseppe. Si chiude nella suggestiva “Grotta” allestita vicino alla Chiesa di Sant’Anna con l’Adorazione del Bambino. Verranno riproposti mestieri del passato, tramite l’utilizzo di costumi e strumenti d’epoca. La manifestazione sarà accompagnata da musiche natalizie eseguite dagli Zampognari di Pietrelcina. Al termine della rappresentazione, intorno alle 18.00 circa, verrà celebrata una Santa Messa da parte del Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese Terme-Sant’Agata dei Goti. Il primo gennaio 2020 alle 18.30 presso Palazzo del Genio ci sarà il “Concerto di Capodanno” per pianoforte del maestro Antonio De Luise, che suona sistematicamente con artisti del calibro di Bungaro e Nino Buonocore. Lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 18.30 presso il centro polifunzionale del Museo della Ceramica di Cerreto Sannita, avrà luogo la premiazione del concorso nazionale “PresepiArte 2019”. Le opere in concorso i cui autori hanno autorizzato la vendita, saranno assegnate tramite un’asta di beneficenza, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione “Pandora Artiste Ceramiste” per finanziare il progetto “Pandora Ability” espressamente dedicato alle persone diversamente abili. Lo scopo è quello di promuovere il lavoro come strumento di aggregazione ma soprattutto espressione e compimento del proprio essere. L’obiettivo è altresì quello di sostenere la condizione di benessere psicofisico delle persone con disabilità motorie e mentali, inserendole in una specifica esperienza sociale e lavorativa nel campo ceramico. Il senso di una manifestazione come PresepiArte è proprio quello di mettere l’arte al servizio della solidarietà.