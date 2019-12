Foglianise. Perdita sulla rete, rubinetti a secco L'avviso della Gesesa

Acausa di una grossa perdita verificatasi sulla rete idrica nel comune di Foglianise si potranno verificare dei disservizi alle utenze. I nostri operatori stanno lavorando per risolvere tale problematica. E' quanto comunica la Gesesa che dettaglia: le zone interessate sono tutte ad esclusione di: via Sirignano, via leschito, via San Rocco, via Umberto 1, via Michelangelo Caporaso.