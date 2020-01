Ponte, ecco i vincitori del concorso del presepe tradizionale L'iniziativa ha coinvolte scuole e associazioni

Si è svolta a Ponte la premiazione del Terzo Concorso del Presepe Tradizionale e Artistico "Seguendo la Stella", evento curato dal Maestro Nicola Pica e organizzato dalla Pro loco 'Ad Pontem' in collaborazione con l’Anspi S. Generosa Ponte, l’Associazione Amici del Presepio, l’Istituto Comprensivo Scolastico di Ponte-Torrecuso-Paupisi. La Mostra Concorso si è svolta nei locali della Parrocchia S. Generosa.

"La Giuria - comunicano gli organizzatori - è stata composta da Maurizio Caso Panza (Artista poliedrico, Presidente dell’Associazione Culturale Xarte di Benevento e organizzatore, tra gli altri, di BeneBiennale, Biennale Internazionale di Arte Contemporanea, del Premio Internazionale Iside e del Premio Assteas), Angelo Orsillo (Docente di storia della fotografia e direttore dell'Accademia di Fotografia “Julia Margaret Cameron” di Benevento), Maestro Nicola Pica (Noto e pluripremiato artista pontese, noto anche per essere stato l’Inventore del Movimento Cromocostruzione), Monsignor Alfonso Calvano (Già direttore regionale Migrantes e della Caritas Diocesana di Cerreto S. Telese S. Agata dé Goti, Parroco di Santa Generosa M. e di Sant’Anastasia in Ponte).

Qui di seguito l’elenco dei vincitori: Sezione presepe tradizionale: 1° Classificato Silvia Carpentieri, 2° Classificato ex aequo Sandro Pica, 2° Classificato ex aequo Giuseppe Mottola, 3° Classificato Elio Russo. Sezione Presepe artistico: 1° Classificato ex aequo Daria Bollo, 1° Classificato ex aequo Nicola Calabrese, 2° Classificato Associazione Clessidra, 3° Classificato ex aequo Iolanda Morante, 3° Classificato ex aequo Andolfo Diego. Sezione presepe tradizionale scuola: 1° Classificato Classe 3^ A Sec. 1° Gr. Ponte, 2° Classificato Classe 3^ A Sec. 1° Gr. Paupisi, 3° Classificato Classe 1^ A Sec. 1° Gr. Paupisi. Sezione presepe artistico scuola: 1° Classificato Classe 2^ A Sec. 1° Gr. Paupisi, 2° Classificato Valerio Romano e Francesco Caruso, 3° Classificato Francesca Iorio. Sezione quadri: Vincitore assoluto Nicola Romano. Quattordici Menzioni Speciali: Scuola dell'Infanzia Collepiano Torrecuso, Oratorio Anspi S. Generosa Ponte, Classe 2^ A Sec. 1° Gr. Torrecuso, Classe 3^ B Sec. 1° Gr. Ponte, Angela Pia Colangelo, Gabriel Ocone, Classe 1^ A Sec. 1° Gr. Ponte, Classe 3^ A Sec. 1° Gr. Ponte, Classe 1^ A Sec. 1° Gr. Ponte, Daniela Puzella, Emilio Gugliotti, Raffaello Serrone, Mariano Colangelo, Enrico Colangelo. Inoltre a tutti i numerosi partecipanti attestati e targhetta ricordo".

Sono state altresì consegnate targhe di ringraziamento per la "Dirigente Scolastica Marlène Viscariello, le docenti Stefania Salierno, Maria Teresa Peluso, Rosaria Palomba e le Insegnanti della Scuola dell’Infanzia Collepiano di Torrecuso".

Dopo i saluti iniziali di monsignor Alfonso Calvano, che ha ricordato il valore della famiglia, il Maestro Nicola Pica ha provveduto a consegnare tutti gli ambiti riconoscimenti: “Per noi Cristiani - ha affermato don Alfonso - realizzare il presepe significa testimoniare la nostra fede. La cultura del presepe - ha concluso - rappresenta nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie una realtà cristiana”.

Mentre Nicola Pica ha ringraziato tutti e ha fatto i complimenti a tutti i partecipanti al concorso dando appuntamento a Natale 2020 per la quarta edizione del concorso di Presepi. Al termine della premiazione il Presidente Maria Nave, insieme ai dirigenti della Pro Loco Ad Pontem, ha voluto "ringraziare il Maestro Pica, i prestigiosi componenti della giuria e tutti i partecipanti, dando appuntamento al prossimo anno per la quarta edizione, con l'entusiasmo di mantenere viva una bella tradizione per il nostro paese".