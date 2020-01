Cusano Mutri, presentata la biografia di Fra Carlo "L’innamorato della povertà" di Padre Domenico Tirone

Sabato scorso 4 gennaio, nella Chiesa di San Giovanni Battista in Cusano Mutri, è stato presentato il volume ‘’L’innamorato della povertà’’ di P. Domenico Tirone, biografia di Fra Carlo di San Pasquale, terziario alcantarino morto in odore di santità nel 1878.

Una figura quella del Monaco Santo molto cara ai cusanesi e non solo. Il 16 marzo di ogni anno infatti,

anniversario della nascita e della morte del Frate, sono migliaia le persone che raggiungono Cusano Mutri

per la solenne commemorazione. Alla presentazione sono intervenuti: Vincenzo Di Biase, consigliere comunale delegato alla Cultura; la professoressa e scrittrice Gioconda Fappiano, che tra l’altro ne ha curato la prefazione; il professore Pasquale Marco Fetto presidente dell’Associazione Fra Carlo; Padre Antonio Tremigliozzi ministro provinciale; Mons. Pasquale Maria Mainolfi, teologo che ha relazionato sul contenuto della biografia; Padre Domenico, Tirone autore del volume; Don Domenico Ruggiano parroco moderatore delle parrocchie di Cusano Mutri.

Il volume presentato va ad inserirsi in una vasta bibliografia di studi e ricerche sulla vita e le opere di Fra Carlo di San Pasquale, vissuto nei vari conventi di Sepino, Piedimonte Matese, Napoli e Mirabella dove operò con devozione e dedizione alla sua vita di penitenza e di soccorso ai meno fortunati. L’Associazione Fra Carlo da anni diffonde la conoscenza della vita santa del servo di Dio fra Carlo di San Pasquale, quale esempio di rettitudine, di coerenza ai principi morali e di dedizione assoluta alla volontà del Signore e ne sta promuovendo il processo della sua beatificazione già in itinere. Il processo diocesano in corso sta valutando la fama di santità, solida, spontanea, duratura e crescente, diffusa nella comunità di fedeli, cosa ormai radicata, tanto che l’umile frate cusanese, è chiamato affettuosamente dai fedeli “Zì Monach Sant”. Al termine della presentazione, l’autore Padre Domenico Tirone, ha esortato i fedeli, l’Associazione, il parroco e l’amministrazione a perseverare la causa di beatificazione di Fra Carlo, perché ‘’è un dono del Signore” e deve essere custodito gelosamente.