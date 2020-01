Gli inizi di Dio, il convegno delle chiese evangeliche Ieri presso il palavetro di Pietrelcina

Si è tenuto ieri, presso il palavetro del Comune di Pietrelcina, il convegno organizzato dalle chiese evangeliche delle Assemblee di Dio in Italia dal titolo "Gli inizi di Dio". Si è trattato di un incontro incentrato sullo studio della parola di Dio realizzato ponendo il focus sui vangeli canonici, presenti nella Sacra Bibbia, e fortemente voluto dai credenti evangelici del luogo. L'iniziativa è stata organizzata da Luca Cattaneo per conto delle ADI, pastore evangelico delle stazioni evangeliche, così sono definite nel contesto religioso, del medesimo paese e di Fragneto L'Abate.

Relatore dello studio, che ha interessato molti partecipanti, non solo evangelici, è stato il pastore delle chiese storiche di Roma, Salvatore Cusumano. Oggetto del convegno è stato un raffronto scritturale tra il prologo del vangelo di Luca e di quello del vangelo di Matteo, presentando degli aspetti molto importanti in merito alla persona ed all' opera di Cristo.

"Ringraziamo Dio - dichiara il Pastore Luca Cattaneo - dell'opportunità che ci ha dato di organizzare questo convegno nella Città di Pietrelcina, convegno che nasce dal desiderio di tutti i credenti di adempiere al mandato che Cristo nostro salvatore ha dato di predicare l'evangelo. L'occasione di questo convegno ci è stata fornita dal sindaco Domenico Masone e pertanto lo ringraziamo assieme a tutta l'amministrazione e gli uffici preposti per la struttura concessa per ospitare tale evento".

Durante il convegno si è esibita con canti sacri, volti all'adorazione di Dio, la corale della chiesa evangelica Adi di Benevento, zona Pacevecchia. I momenti di raccoglimento spirituale sono stati invece condotti dal pastore Nicola Caponio della comunità storica ADI di Benevento di via Ponticelli. L'evento, che si è tenuto per la prima volta a Pietrelcina, ha raccolto centinaia di credenti, pervenuti dal capoluogo e da molti paesi del basso fortore, oltre che moltoli cittadini curiosi di approfondire un approccio diverso rispetto allo studio della parola Dio.