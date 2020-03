Il tricolore illumina Montesarchio: l'iniziaitiva del Comune La bandiera italiana proiettata sulle scuole elementari

A Montesarchio il tricolore splende in centro, sull'edificio che ospite il I circolo delle scuole elementari. E' il gioco di luci voluto dall'amministrazione per testimoniare vicinanza al paese in un momento assolutamente difficile, forse il più difficile da dopoguerra, e ai cittadini che in questo momento di quarantena possono affacciarsi alla finestra e vedere il tricolore splendere al centro del paese, su un edificio simbolo del comune.

L'amministrazione ha anche invitato i cittadini a continuare ad osservare le regole, ricordando gli slogan coniati nei giorni scorsi #montesarchioresponsabile e #Montesarchiorestaacasa. Iniziativa che ha avuto successo, viste le numerose condivisioni social che hanno avuto le foto.