Covid-19, Pro Loco Ad Pontem : "Iniziata la disinfezione" "Intervento che andrebbe ripetuto nelle prossime settimane per sanificare il paese"

“Come da programma è iniziata alle 6 di questa mattina la pulizia, disinfezione e sanificazione straordinaria del centro urbano di Ponte.

L'attività è svolta dalla Ecologia Colangelo è stata finanziata e commissionata dalla Pro Loco AD PONTEM con fondi dei propri iscritti e sostenitori.

Il programma prevede: nell'arco dell'intera giornata il passaggio in tutte le strade principali del paese secondo il piano di intervento definito dalla direzione della Pro Loco.

"Siamo convinti - spiega il sodalizio pontese - che questo primo intervento non è esaustivo, data l'emergenza che stiamo vivendo, andrebbe ripetuto nelle prossime settimane per restituire a un paese civile e spesso all'avanguardia, come Ponte, la dignità che evidentemente si merita.”